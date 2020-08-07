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بلجيكيا توقف تصدير السلاح لسعوديّة بشكل جزئي

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 21:40

بلجيكيا توقف تصدير السلاح لسعوديّة بشكل جزئي
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

قررت المحكمة الإدارية في بلجيكا اليوم، الجمعة، توقيف ترخيص بيع شركة محلية السلاح للسعودية.

وبضغط من منظمات حقوق الإنسان، ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا، جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.

وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

ومنتصف تموز/ يوليو الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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