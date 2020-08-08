  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

حريق هائل يطال منازلَ عدة شرقي لبنان

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 00:21

حريق هائل يطال منازلَ عدة شرقي لبنان
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شب حريق هائل، مساء الجمعة، في منازل عدة ببلدة جبل مشغرة بقضاء البقاع الغربي، شرقي لبنان، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة، إضافة إلى أشجار السنديان المعمر بسبب سرعة الرياح.

وسارعت عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وانضم إلى مكافحي الحريق، عناصر من البلدية ومتطوعون.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

ولم توضح الوكالة اللبنانية على الفور حجم الأضرار التي طالت المنازل، وما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

ويشهد لبنان عادةً في فصل الصيف حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حرائق ضخمة في مناطق الدامور والمشرف، قضت على مساحات واسعة من الغطاء الأخضر.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حريق هائل
#لبنان
#بيروتـ
#جبل مشغرة

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع 17 وإصابة العشرات في تحطم طائرة هندية قادمة من دبي 
مصرع 17 وإصابة العشرات في تحطم طائرة هندية قادمة من دبي 

2020-08-08

عقوبات أميركيّة على رئيسة الحكومة في هونغ كونغ
عقوبات أميركيّة على رئيسة الحكومة في هونغ كونغ

2020-08-07

بلجيكيا توقف تصدير السلاح للسعوديّة بشكل جزئي
بلجيكيا توقف تصدير السلاح للسعوديّة بشكل جزئي

2020-08-07

الأكثر قراءة

نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية بـ

نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية بـ"دفع ثمن رغيف شاورما"

2020-08-06
إسرائيل تذرف دموع التماسيح

إسرائيل تذرف دموع التماسيح

2020-08-06
مصرع شخصين في حادثي طرق قرب الناصرة وأريحا

مصرع شخصين في حادثي طرق قرب الناصرة وأريحا

2020-08-06
مصرع رجل من البعينة نجيدات في حادث طرق

مصرع رجل من البعينة نجيدات في حادث طرق

2020-08-06
علم لبنان وبلدية تل أبيب: كيف تفاعل الفلسطينيون مع المشهد؟

علم لبنان وبلدية تل أبيب: كيف تفاعل الفلسطينيون مع المشهد؟

2020-08-06