قررت السلطات الأردنية، اليوم السبت، عزل منطقة الرمثا شمالا عن باقي محافظات المملكة، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل؛ بسبب عودة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن حكومة بلاده قررت عزل أي محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بالفيروس، مع تجنب الحظر الشامل لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على المواطنين.

وبحسب وزارة الصحة، سجّل الأردن 75 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ الجمعة الماضي، بعد أن كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي ما أثار قلق السلطات من خطورة تفشي الوباء.

وقال العضايلة، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا لـ"خلية أزمة كورونا"، برئاسة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، إنه "تم خلال اجتماع اليوم وضع معايير تخص كل محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف العضايلة، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، "بالتالي لن يكون هناك حالات إغلاق شاملة أو حالات حظر كلي في هذه المرحلة بل ستتخذ قرارات عزل وإغلاق من الآن فصاعدا على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق أو حتى على مستوى المباني، كما يتم (العمل به) حاليا".

وأوضح أنه "تم اتخاذ هذا القرار حتى لا نصل إلى الحظر الشامل ونحول دون زيادة فرص انتشار العدوى وانتقال الوباء"، مشيرا إلى أن "الحظر الشامل له آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على المواطنين نود أن نتجنبها".

من جهته، أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، خلال المؤتمر أنه "في ضوء ارتفاع الإصابات خاصة في مدينة الرمثا (الواقعة في محافظة إربد 89 كيلومترا شمال عمان بالقرب من الحدود مع سورية) فقد تقرر عزلها عن باقي مدن محافظة إربد وعن باقي محافظات المملكة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الإثنين المقبل".

وأضاف أن "ساعات الحظر في الرمثا ستصبح من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا، مع استمرارية حرية الحركة ونشاطات المنشآت في الرمثا خلال النهار كما هي الحال الآن".

وبحسب الفراية فإن "هذا الإجراء اتخذ لحماية أهالي الرمثا ومنع انتشار الوباء في باقي مدن محافظة إربد والمملكة، والمحافظة على الحالة الوبائية على مستوى الوطن".

ولفت وزير الصحة الأردني سعد جابر، إلى تسجيل 75 إصابة محلية منذ الجمعة الماضي، مشيرا إلى ان "هذه الأرقام مقلقة"، داعيا المواطنين إلى التزام تعليمات التباعد ووضع الكمامات "من أجل حماية المجتمع".

وقرر الأردن، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معبر جابر الحدودي مع سورية لمدة أسبوع، اعتبارا من الخميس، بعد تسجيل 25 إصابة خلال يومين في صفوف العاملين في المركز الحدودي.

واعتبارا من السبت، فرض الأردن وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة ويواجه غير الملتزمين غرامات مالية تراوح بين 30 ونحو 300 دولار.

وسجل الأردن حتى اليوم 1339 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و11 وفاة فقط بحسب الأرقام الرسمية.