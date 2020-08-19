  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

بسبب كورونا: الأردن تغلق معبر جابر - نصيب الحدودي مع سورية

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 17:15

بسبب كورونا: الأردن تغلق معبر جابر - نصيب الحدودي مع سورية
المعبر من الجانب السوري (أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قررالسلطات الأردنية، اليوم، الأربعاء، تمديد إغلاق معبر جابر - نصيب الحدودي مع سورية، لأسبوع ثان اعتبارا من يوم غد، الخميس، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين في المركز الحدودي، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وتزايدت الإصابات المحلية بفيروس كورونا في الأردن بعد أن كانت تقتصر على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي. وسجلت يوم الثلاثاء 40 إصابة منها 30 محلية.

كما سجل الأسبوع الماضي العديد من الإصابات في صفوف العاملين في المعبر، أغلبها بين موظفي الجمارك والمخلصين. ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن حتى مساء أمس، إلى 1438، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "وزير الداخلية سلامة حماد قرر الأربعاء تمديد إغلاق مركز حدود جابر أسبوعا آخر من صباح يوم غد الخميس".

وقرر حماد، الأسبوع الماضي، إغلاق مركز جابر الحدودي مع سورية لمدة أسبوع بعد تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا، أغلبها في صفوف العاملين في المعبر، على أن تتم مراجعة وتقييم الإجراءات.

وبحسب الوزير فإن "العمل في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية) ما يزال جاريا ولم يغلق المركز"، مشيرا إلى "الطلب من الموظفين العاملين في المركز عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص كورونا".

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم، "تسجيل 18 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد لعاملين من جنسيات عربية في مركز حدود العمري" مع السعودية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، الأربعاء الماضي، إلى "إعادة النظر بجميع الإجراءات ليس فقط في مركز حدود جابر، وإنما أيضا في مركزي حدود الكرامة (مع العراق) والعمري (مع السعودية) بعد أن أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية".

وأعرب الرزاز عن "الأمل بتجاوز الموجة الثانية التي تتعرض لها العديد من الدول في العالم والإقليم"، داعيا الأردنيين إلى "أخذ هذا الموضوع بكل جدية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#معبر جابر
#نصيب
#سورية
#السلطات الأردنية
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اختراق "تويتر" متّصل باعتقالات نفذتها السعودية ضد معارضين
اختراق "تويتر" متّصل باعتقالات نفذتها السعودية ضد معارضين

2020-08-19

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 20 ألفا
وفيات كورونا في إيران تتجاوز 20 ألفا

2020-08-19

وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية
وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية

2020-08-19

الأكثر قراءة

إسرائيل والإمارات: علاقات سرية قديمة وإحباط سلام مع الفلسطينيين

إسرائيل والإمارات: علاقات سرية قديمة وإحباط سلام مع الفلسطينيين

2020-08-18
المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة عياش باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين

المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة عياش باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين

2020-08-18
الإمارات قاعدة إسرائيلية... ضد إيران والسعودية

الإمارات قاعدة إسرائيلية... ضد إيران والسعودية

2020-08-18
من هو سليم عياش الذي أُدين باغتيال الحريري؟

من هو سليم عياش الذي أُدين باغتيال الحريري؟

2020-08-18
نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح

نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح

2020-08-18