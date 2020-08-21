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الأردن: الملك عبد الله والسيسي والكاظمي يلتقون في عمان الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 21/08/2020 - 18:43

الأردن: الملك عبد الله والسيسي والكاظمي يلتقون في عمان الأسبوع المقبل
الملك عبد الله (أرشيف أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: عرب 48

يعقد ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اجتماعًا ثلاثيًا في عمّان الأسبوع المقبل، بحسب بيان الديوان الملكي اليوم الجمعة.

وذكر البيان أنه تركز "القمة التي تعقد للمرة الثالثة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية".

وأشار إلى أن "القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار/ مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في أيلول/سبتمبر من العام الماضي".

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل في ظل ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا المستجد على دول المنطقة والعالم، إلى جانب تطورات سياسية أبرزها إعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وتركز اجتماع القاهرة على "التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث... وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار".

أما في نيويورك، فأكد قادة الدول الثلاث "أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حل الدولتين".

وحضوا المجتمع الدولي على التحرك لـ"وقف بناء وتوسعة المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية والخطوات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية الجمعة إنه سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل. وأضاف أن "الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة، وسيكون هناك لقاء ثلاثي بين الملك عبد لله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق".

ووصف "القمة الثلاثية بالمهمة لتطوير العلاقات الثلاثية في ما يخص المجال الاقتصادي، وكذلك في ما يتعلق بالتطورات في المنطقة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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