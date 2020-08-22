  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

أول رابطة إماراتية ضد التطبيع: الاتفاق مع إسرائيل خيانة

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 23:37

أول رابطة إماراتية ضد التطبيع: الاتفاق مع إسرائيل خيانة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن معارضون سياسيون بالإمارات، السبت، تأسيس أول رابطة ضد التطبيع، وذلك في أعقاب إعلان بلادهم عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

جاء ذلك وفق البيان التأسيسي للرابطة، الذي ذيل بتوقيع 6 معارضين سياسيين بارزين، هم سعيد ناصر الطنيجي، وسعيد خادم بن طوق المري، وأحمد الشيبة، وحميد عبد الله النعيمي، وحمد محمد الشامسي، وإبراهيم محمود آل حرم.

وأطلق البيان تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، والتي تعد "مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي، وفقا للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات".

وأوضح أن "مسار دولة الإمارات ومسيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، شهد انحرافا قوميا وإسلاميا تمثل بالإعلان عما يسمى ‘اتفاقية السلام‘ بين حكومة دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن "هذه الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكرا لتاريخها في رفض المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، حيث أضفت الاتفاقية الشرعية للصهاينة في احتلالهم لأرض فلسطين".

واعتبر البيان أن "هذا التحول والتنكر للقضية الفلسطينية، ما هو إلا ردة عما أرساه الآباء المؤسسون عليهم رحمة الله"؛ وقال المؤسسون: "نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادئ، فإننا ماضون على خطى الآباء وسائرون على نهجهم مهما حاد عنه الآخرون وزين صورته المطبعون".

وأضافوا: "سنبقى نحملها أمانة في أعناقنا لتبقى حية في نفوس أهلنا في الإمارات، ووفاء لقضية فلسطين التي نؤمن بأنها قضيتنا الأولى، ولكل من ضحى من أجلها ممن يقبعون في سجون الظلم اليوم، وحتى نجعلها غراسا للأجيال القادمة".

وأكد البيان أن الرابطة تهدف إلى "التأكيد على رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة وإيصال الصوت الشعبي الإماراتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية، وتوعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع، ودعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في جميع مطالبه العادلة".

واختتم البيان بالقول: "نسأل الله أن يوفقنا لأداء دورنا في إيصال صوت الشارع الإماراتي الحر إلى كل العالم، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل".

بدوره، قال المعارض الإماراتي أحمد الشيبة، أحد مؤسسي الرابطة، في تصريحات متلفزة، إن إبرام هذه الاتفاقية يمثل ابتعادا عن المبادئ والقواعد التي تأسست عليها بلاده، وهي الدفاع عن قضية فلسطين وحقوق شعبها ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الشيبة، أن مقاومة التطبيع ليست بجديد على المجتمع الإماراتي، حيث تأسست لجنة شعبية لهذا الغرض عام 2000، وظلت مستمرة في عملها حتى بدأ القمع وتكتيم الأصوات في البلاد عام 2011، قائلا: "اليوم نجدد العهد. ونعود للجذور".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#تطبيع
#الإمارات
#الشعب الإماراتي
#النظام الإماراتي

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حزب الله يعلن إسقاط مُسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
حزب الله يعلن إسقاط مُسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

2020-08-22

ما فرص نجاح إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا؟
ما فرص نجاح إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا؟

2020-08-22

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لبحث الخلافات
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لبحث الخلافات

2020-08-22

الأكثر قراءة

قتيلة في طوبا الزنغرية واعتقال زوجها

قتيلة في طوبا الزنغرية واعتقال زوجها

2020-08-21
غُباش لصحيفة إسرائيلية:

غُباش لصحيفة إسرائيلية: "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

2020-08-21
الفيصل: قبول السعودية التطبيع مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

الفيصل: قبول السعودية التطبيع مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

2020-08-21
الاحتلال يجدد قصفه مواقع لـ

الاحتلال يجدد قصفه مواقع لـ"حماس" في غزّة

2020-08-21
فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة

فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة

2020-08-21