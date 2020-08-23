الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين 

أفرجت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين الـ13، بعد شهر من التوقيف بحسب تصريح محامي النقابة، بسام فريحات.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن فريحات، تأكيده الإفراج عن الأعضاء في النقابة، ومعلمين آخرين جرى توقيفهم، علما أن السلطات كانت قد أوقفت أعضاء مجلس النقابة بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وذكر فريحات أنه بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة؛ ليتسنى للأعضاء مغادرة أماكن توقيفهم، بعد صدور قرار إخلاء سبيل الموقوفين عن المحكمة، دون توضيح مسوغات القرار.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة شملت اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة في 5 آب/ أغسطس الجاري.

وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.