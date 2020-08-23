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بومبيو في السودان بعد زيارة الإمارات وإسرائيل

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 14:32

بومبيو في السودان بعد زيارة الإمارات وإسرائيل
وزير خارجية أميركا، مايك بومبيو (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: طارق طه

قالت جهة مسؤولة بالحكومة السودانية، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو سيزور السودان خلال الأيام المقبلة".

وتتجه الحكومة السودانية إلى تطبيع علاقاتها بالولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019 لكنها ما زالت تسعى لإزالة نفسها من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن "راعية للإرهاب".

ومن المقرر أن يزور بومبيو أيضا إسرائيل والإمارات يومي الإثنين والثلاثاء بعد إعلان تحالفهما هذا الشهر.

وأحجم المسؤول السوداني، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تقديم تفاصيل عن زيارة بومبيو.

ورفع السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب" من أهم أولويات المجلس الانتقالي الحاكم الذي يضم عسكريين ومدنيين وحكومة التكنوقراط التي تعمل تحت سلطته.

ويعود إدراج السودان، الذي يعاني أزمة اقتصادية شديدة، على القائمة إلى عام 1993 وهو ما يجعله غير مؤهل لتخفيف ديونه والحصول على تمويل من مقرضين دوليين.

وقال مصدر كبير بالحكومة لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إنه من المتوقع إحراز تقدم كبير في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة.

والتقى رئيس المجلس الحاكم بالسودان في شباط/ فبراير برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنه أثار شكوكا إزاء أي تطبيع سريع للعلاقات.

وأعفى السودان الناطق باسم وزارة الخارجية من منصبه الأسبوع الماضي بعدما وصف قرار الإمارات بتحالفها مع إسرائيل بأنه "خطوة شجاعة وجريئة".

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