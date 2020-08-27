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مجلة أميركية تكشف تفاصيل اختطاف الأمير بن تركي

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 23:56

مجلة أميركية تكشف تفاصيل اختطاف الأمير بن تركي
سلطان بن تركي (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نشرت مجلة "فانيتي فير" الأميركية، تفاصيل حول حادثة الاختطاف التي تعرض لها الأمير السعودي المعارض، سلطان بن تركي، على يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العام 2016.

وجاء في المقال الذي نشرته المجلة، الأربعاء، أن "بن سلمان أرسل طائرة خاصة إلى باريس من أجل اختطاف بن تركي، وبدلا من هبوط الطائرة في القاهرة حيث كان سيلتقي والده كما أُخبر بن تركي، حطت في العاصمة السعودية ليختفي أثر الأمير المعارض بعدها".

ولفت إلى أنه "في العام 2003 اختطف سلطان بن تركي من سويسرا واقتيد إلى الرياض من قبل ابن عمه الأمير عبد العزيز بن فهد، بسبب آرائه المعارضة، إذ أمضى بن تركي جزءا من السنوات الـ11 التالية في سجون المملكة السعودية، ومستشفى عام يتمتع بدرجة عالية من الحماية في الرياض".

وورد في المقال "سمح لبن تركي الذي تدهورت صحته بتلقي العلاج في الولايات المتحدة عام 2014، بعدما تقرر أنه لم يعد يمثل تهديدا للعائلة المالكة، وبعد أن استعاد صحته واصل تركي حياته الفاخرة في أوروبا واستمر في انتقاده للعائلة المالكة، وقرر المطالبة بتعويض من الحكومة السعودية عن الإصابات التي تعرض لها خلال اختطافه عام 2003".

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#سلطان بن تركي
#محمد بن سلمان
#السعودية
#فانيتي فير

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