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الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 12:32

الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل
علم الإمارات وأعلام إسرائيل في القدس المحتلة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مرسوما بقانون (اتحادي 4) لعام 2020 بإلغاء (القانون الاتحادي 15) لعام 1972 والذي ينص على مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية أنه "ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

وأضافت الوكالة أنه "يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته".

وختم بيان الوكالة الرسميّة قائلا: "كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".

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