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السودان: الحكومة توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 13:20

السودان: الحكومة توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة
اتفاق سلام بالسودان وسط استمرار الاحتجاجات (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلن رسميا، اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية ومتمردين في جنوب كردفان والنيل والأزرق​.

ووقعت حكومة السودان اتفاق سلام مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسية في مدينة جوبا (عاصمة جنوب السودان)، في خطوة مهمة في على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وتشمل الجماعات المتمردة التي وقعت الاتفاق حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكلاهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهما في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتعالج الاتفاقية قضايا تقاسم السلطة والثروة والقضايا الإنسانية والترتيبات الأمنية، فضلا عن مدة الفترة الانتقالية وكيفية مشاركة الحركات المسلحة فيها على كل مستويات الحكم.

وشارك في مراسيم التوقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

ووصف حمدوك اتفاق السلام بالإنجاز الكبير، وأكد عزم حكومته التعاون مع وساطة جنوب السودان "لحسم ملفات السلام الأخرى في إشارة للحركات المسلحة، التي لم يتم التوصل معها لاتفاق سلام".

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية أن سلفاكير ناقش مع حمدوك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتركز وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي مسار إقليم دارفور، ومسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

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#السودان
#اتفاق سلام
#عبد الفتاح البرهان
#سلفا كير ميارديت
#عبد الله حمدوك

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