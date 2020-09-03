الأردن يتسلم مواطنا وصل إيلات "سباحة"

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، تسلم مواطن اعتقلته إسرائيل في مدينة إيلات (أم الرشراش)، بعد وصوله إليها سباحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، "السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح اليوم".

وأضاف الفايز: "بعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب، تم اليوم إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه أمس في إيلات إلى المملكة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" إن "الشرطة اعتقلت مواطنا أردنيا بعد أن وصل إلى إيلات سباحة".

وذكرت القناة أن السلطات الإسرائيلية قامت "بإخلاء شاطئ البحر من الناس، عقب وصول المواطن الأردني".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس، الأربعاء، مواطنًا أردنيًا سبح من العقبة إلى إيلات.

ورغم أن الشاب كان لوحده وغير مسلّح، إلا أن الشرطة الإسرائيلية عزّزت تأهبها في المدينة خشية من "عملية أمنية"، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا انتظام الحياة العاديّة، بعد الوصول إلى نتيجة أولية مفادها أنه لا خشية من عملية.