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سلطنة عُمان تُرحّب باتفاق تطبيع العلاقات البحرينية الإسرائيلية

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 14:22

سلطنة عُمان تُرحّب باتفاق تطبيع العلاقات البحرينية الإسرائيلية
سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدرت سلطنة عمان، اليوم الأحد، بيانًا، ترحب فيه باتفاقية التطبيع بين البحرين وإسرائيل.

وجاء في البيان أن "رحّبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل وتأمل أن يكون هذا التوجه الإستراتيجي الجديد الذي اختارته بعض الدول العربية رافدًا عمليًا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجسد مبدأ حل الدولتين".

وأضاف البيان أنه "كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".

وفي سياق متصل كانت قد عقدت "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" اتفاقا من خلال مذكرة تفاهم مع "معهد وايزمان للعلوم"، اليوم الأحد، وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتيّة أنه "ستتعاون المؤسستان الأكاديميتان في عدد من المجالات بهدف تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق التقدم والنمو".

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#سطلنة عمان
#البحرين
#إسرائيل
#تطبيع العلاقات

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