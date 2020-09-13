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مسؤول مغربي ينفي إنشاء خط جويّ مباشر مع إسرائيل

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 22:30

مسؤول مغربي ينفي إنشاء خط جويّ مباشر مع إسرائيل
مظاهرة ضد التطبيع في مراكش (أرشيفية للتوضيح - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

نفى مسؤول مغربي، الأحد، عزم بلاده إنشاء خط جوي مباشر مع إسرائيل، وذلك في معرض تعليقه على تقرير أوردته القناة الإسرائيلية 12، السبت، وذكرت فيه أنه من المقرر التوصل إلى اتفاق بين البلدين لإنشاء خط جوي مباشر، في إطار مساعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسهيل التطبيع بين دول عربية وإسرائيل.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن المسؤول الذي لم تُورد اسمه، القول، إنه "لا صحة للأخبار التي تداولها إعلام إسرائيلي، السبت، حول إنشاء خط جوي بين المغرب وإسرائيل".

وأوضح المسؤول أن "موقف المغرب ثابت ولم يتغير بخصوص التطبيع مع إسرائيل، في مختلف المجالات".

وفي آب/ أغسطس الماضي، أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، رفض بلاده لكل "عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرا أن التطبيع "يقدم دافعا للاحتلال لزيادة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 آب/ أغسطس الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وبعد إعلان المنامة، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي تعلن عن توقيع اتفاقية "سلام" مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات (2020).

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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