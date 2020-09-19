لبنان: العثور على 1.3 طن من المتفجرات في مرفأ بيروت

قال الجيش اللبناني إنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات أثناء بحث في مرفأ بيروت، الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيء لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني، مساء الجمعة: "في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر". وأضاف "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها".

وفي ذات السياق، أضاف الجيش اللبناني اليوم، السبت، إن البحث ما يزال جارِ عن 9 مفقودين جراء تفجير مرفأ بيروت الذي وقع مطلع آب/ أغسطس الماضي.

وأوضح الجيش في بيان تلاه أحد ضباطه بمؤتمر صحافي في بيروت إن المفقودين هم سبعة لبنانيين وسوريين اثنين، مشّددا على أنّ "هذا الملف، لم ولن يقفل طالما أعمال البحث مستمرّة".

وفيما يتعلق بعمليات مسح المناطق المتضررة جراء انفجار بيروت، أشار الجيش إلى أنه تم الانتهاء منها خلال 15 يوما".

وأوضح أن أعمال المسح "تولتها 250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب، إضافة إلى 500 مهندس مدني".

وأضاف أن "كل فريق كان لديه استمارة خاصة تتضمن معلومات عن الوحدة التي يتم الكشف عليها، وتدون فيها الأضرار التي لحقت بها".

ولفت الجيش، إلى أنه "طلب من المواطنين التبليغ عن الوحدات المتضررة عبر رقم هاتف خاص"، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المتضررة بلغ 85 ألفا و744 وحدة".

وقال: "عملية المسح التي قمنا بها كافية، ولا داعي لأي جهات مانحة للقيام بأعمال مسح إضافية".

ولفت الجيش، إلى أن "كل المعلومات موجودة وموضوعة بتصرف الجميع ومنها الجهات المانحة".

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من آب/ أغسطس المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات. ودُمرت المستودعات وصوامع الحبوب الخرسانية بالمرفأ جراء الانفجار.

كان الجيش اللبناني قد قال في الثالث من أيلول/ سبتمبر إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.