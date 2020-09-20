الدوحة: أمين عام مجلس التعاون الخليجي يلتقي وزير خارجية قطر

يلتقي في هذه الأثناء وفي زيارة مفاجئة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، بوزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويجري خلال الاجتماع "تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك" حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

وتأتي زيارة الحجرف في ظل حديث عن محاولات لحل الأزمة الخليجية، والتي تتزامن مع توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل وسط رفض وتنديد شعبي عربي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، الإثنين الماضي، لولوة الخاطر، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية، "هناك تقدّم قريب باتجاه إنهاء دول المنطقة مقاطعتها لقطر"، لكنها أكدت أن "جهود حلّ الأزمة التي تدعمها الكويت، لم تصل بعد إلى نقطة تحول".

ولفتت الخاطر إلى أن "الأسابيع المقبلة قد تكشف عن شيء جديد"، رافضة الخوض في التفاصيل.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا على قطر، في يونيو/ حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم "الإرهاب"، فيما تنفي الدوحة الاتهام، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.