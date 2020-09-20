كورونا: 64 وفاة في العراق و35 بالمغرب و8 بليبيا و3 بالكويت

سجل العراق، الأحد، 64 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما رصد المغرب 35 حالة، وليبيا 8 وفيات، وأعلن الأردن عن 239 إصابة بالفيروس، ووصل إجمالي وفيات الكويت إلى 584، وإصابات الإمارات إلى 84.916، بحسب بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 64 وفاة، و3 آلاف و438 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 4 آلاف و52 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 319 ألفا و35، منها 8 آلاف و555 وفاة، و253 ألفا و591 حالة تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة 35 وفاة، و1.927 إصابة، فضلا عن 1.724 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 101 ألف و743، منهم 1.830 متوفيا، و80 ألفا و732 متعافيا.

شابان عراقيان يلتزمان بإجراءان الوقاية (أ ب)

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 8 وفيات، و715 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 389 مريضا.

ولفت المركز إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 27 ألفا و949، بينها 444 وفاة، و15 ألفا و68 حالة تعاف.

بدورها، أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 3 وفيات جراء الفيروس، فيما رصدت الإمارات 674 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 3 وفيات و385 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 670 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 99.434؛ منها 584 وفاة، و90.168 حالة تعاف.

على ذات الصعيد، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، رصد 239 إصابة بالوباء، و172 حالة شفاء، في المملكة.

وأشار جابر إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و779، بينها 30 وفاة، و2851 حالة شفاء.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 674 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 761.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 84.916؛ منها 404 وفيات، و74.273 حالة تعاف.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا و158 ألفا، توفي منهم قرابة 963 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و760 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".