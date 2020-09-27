  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

لبنان: مقتل جنديين إثر هجوم على موقع للجيش

تاريخ النشر: 27/09/2020 - 10:57

لبنان: مقتل جنديين إثر هجوم على موقع للجيش
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن الجيش اللبنانيّ، صباح اليوم الأحد، عن مقتل جنديين، جرّاء هجوم تعرّض له إحدى مواقع الجيش في وقت متأخر من ليل السبت - الأحد، ووقع الاشتباك عند الجهة الشرقية للأوتوستراد قبالة معسكر عرمان بين مدينتي دير عمار والمنية.

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية عن الجيش أن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية، وقد ردت العناصر على مصدر النيران بالمثل".

وأوضح البيان: "نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".

وأشار بيان الجيش إلى أنه "يجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجيش اللبناني
#هجوم على موقع
#مقتل جنديين

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا ومقتل مدنيين من الجانبين
اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا ومقتل مدنيين من الجانبين

2020-09-27

بريطانيا: اعتقال 10 أشخاص باحتجاجات ضد إجراءات العزل
بريطانيا: اعتقال 10 أشخاص باحتجاجات ضد إجراءات العزل

2020-09-27

المكسيك: اعتقال عسكريين.. أين جثث طلاب الكلية؟
المكسيك: اعتقال عسكريين.. أين جثث طلاب الكلية؟

2020-09-27

الأكثر قراءة

الخليل: وفاة فتى في سوروكا ترفع الحصيلة إلى 6

الخليل: وفاة فتى في سوروكا ترفع الحصيلة إلى 6

2020-09-26
سبت سوداني حاسم: التطبيع مع إسرائيل سقط؟

سبت سوداني حاسم: التطبيع مع إسرائيل سقط؟

2020-09-26
5 أسابيع على الانتخابات الأميركيّة: الصّبر والسايبر سلاح الإيرانيين

5 أسابيع على الانتخابات الأميركيّة: الصّبر والسايبر سلاح الإيرانيين

2020-09-26
حكيم: قد نخرج من الإغلاق إلى موجة كورونا ثالثة.. فكيف نمنع ذلك؟

حكيم: قد نخرج من الإغلاق إلى موجة كورونا ثالثة.. فكيف نمنع ذلك؟

2020-09-26
الاحتلال يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

الاحتلال يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

2020-09-26