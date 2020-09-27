لبنان: مقتل جنديين إثر هجوم على موقع للجيش

أعلن الجيش اللبنانيّ، صباح اليوم الأحد، عن مقتل جنديين، جرّاء هجوم تعرّض له إحدى مواقع الجيش في وقت متأخر من ليل السبت - الأحد، ووقع الاشتباك عند الجهة الشرقية للأوتوستراد قبالة معسكر عرمان بين مدينتي دير عمار والمنية.

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية عن الجيش أن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية، وقد ردت العناصر على مصدر النيران بالمثل".

وأوضح البيان: "نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".

وأشار بيان الجيش إلى أنه "يجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء".