تحذيرات من الانزلاق للتطبيع: "مفاوضات ترسيم الحدود اعتراف لبناني بحدود الاحتلال"

أصدرت حملة المقاطعة في لبنان يوم أمس، الجمعة، بيانًا يرفض الاعتراف بـ"بأيّ حدودٍ للكيان الصهيونيّ، لا برًّا ولا بحرًا ولا جوًّا. هذا الكيان يجب أن يزولَ برمّته، بالمقاومة المسلّحة والمقاطعة الشعبيّة وبكافّة أشكال النضال الوطنيّ والقوميّ والأمميّ، كي تعود فلسطينُ وكاملُ الأراضي العربيّة المحتلّة إلى شعبها".

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النوّاب اللبنانيّ التوصّلَ إلى "اتفاق إطار" لترسيم حدود لبنان الجنوبيّة، البرّيّة والبحريّة، أول أمسِ، الخميس، مضيفًا أنّ متابعة المفاوضات "غير المباشرة" مع الجانب الإسرائيليّ سيتولّاها الجيشُ اللبنانيّ برعاية رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة وأيُّ حكومةٍ عتيدة، "بوساطة" أميركيّة، على أن تًعقد الاجتماعاتُ في مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة. ويستند اتفاقُ الإطار إلى "التجربة الإيجابيّة للآليّة الثلاثيّة الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996" وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

بيان جديد من حملة المقاطعة في لبنان: عن اتفاق الإطار لترسيم الحدود البريّة والبحريّة جنوبًا بتاريخ 1/10/2020، أعلن... Posted by ‎Campaign to Boycott Supporters of Israel-Lebanonحملة مقاطعة 'اسرائيل'-لبنان‎ on Friday, 2 October 2020

وأضاف بيان المقاطعة أنه "ينبغي ألّا يحصلَ أيُّ تفاوض لبنانيّ مع العدوّ، لا مباشرةً ولا بصورةٍ غير مباشرة، وتحديدًا في موضوع ترسيم الحدود مع كيان يحتل أرض فلسطين، خصوصًا أنّ هذا التفاوض سيجيَّر لدعم مسيرة التطبيع العربيّ الاستسلاميّ الراهن، الذي يجري أساسًا لإرضاء الرئيس ترامب عشيّةَ الانتخابات الأميركيّة. ويمكن، بدلًا من "التفاوض" مع العدوّ (في "خيمة" الأمم المتحدة)، تقديمُ الصور والخرائط والوثائق اللبنانيّة (التي تُثْبت حقَّ لبنان في التنقيب عن نفطه وغازه) إلى جهةٍ غير منحازةٍ إلى هذا العدوّ".

وأكمل البيان أن "هذه الجهة لا يمكن، كما هي الحال الآن، أن تكون الولايات المتحدة، راعيةَ الإرهاب الإسرائيليّ وداعمتَه سياسيًّا وماليًّا وعسكريًّا منذ عشرات السنين. ومن الاستخفاف بعقول اللبنانيين والعرب تصويرُ الأمر عكسَ ذلك، ولا سيّما مع العقوبات الأميركيّة المفروضة على لبنان وغير بلد عربيّ لصالح إسرائيل".

وحذر البيان من خطورة القرار فقال إن "على الجانب اللبنانيّ أن يؤكّدَ للشعب اللبنانيّ أنّ أيّ خطوةٍ سيقومُ بها من أجل حفظ حقوقه في نفطه وغازه لن تنطوي على أدنى تنازل وطنيّ أو قوميّ لاحق. وعليه، تحديدًا، أن يؤكّدَ للشعب اللبنانيّ أنّه لن ينجرَّ إلى أيّ خطواتٍ لاحقةٍ على طريق التطبيع أو "السلام". فلا تطبيعَ ولا سلامَ مع العدوّ الإسرائيليّ، ولا اعترافَ بـ"شرعيّته" مهما طال الزمن".

وشدد البيان أن على لبنان الرسميّ أن يعلن بصراحةٍ إيمانَه بقضيّة تحرير كامل فلسطين، لا بدولةٍ على 22% منها فقط وفقًا للمبادرة العربيّة الهزيلة التي يُكْثر من التغنّي بها.

وأضاف: "تتخوّف حملةُ المقاطعة من استغلال "الوسيط" الأميركيّ للانهيار الاقتصاديّ اللبنانيّ من أجل تركيعِ لبنان وإرضائه بـ'جزْرةٍ' من غازِه أو نفطِه، خصوصًا أنّ ديفيد شنكر (مساعدَ وزير الخارجيّة الأمريكيّ) قال إنّ 'التفاوض بين لبنان وإسرائيل خطوةٌ إيجابيّة' وإنّ اتفاقَ الإطار 'سيساعد لبنانَ الذي يمرّ بأزمة اقتصاديّة'".

وخلص البيان أن "حملةُ المقاطعة تأسف لخلوّ الساحة اللبنانيّة تقريبًا، خصوصًا ساحة الإعلام، من التحذير من 'أضاليل' الازدهار الاقتصاديّ بعد اتفاق الإطار. وتذكِّر الحملةُ بتردّي أوضاع شعبنا في مصر والأردن فلسطين بعد توقيع اتفاقات العار في كامب دايفيد ووادي عربة وأوسلو، لصالح طبقة ضئيلة من المنتفعين والانتهازيين و'القطط السمان'. وفي ظلّ وجود طبقةٍ فاسدةٍ تَحْكم لبنان، فإنّ 'ريْعَ' الاتفاق لا بدّ من أن يعود لصالحها هي لا غير. وهذا ما يدفع حملةَ المقاطعة الى التشديد، مجدّدًا، على ترابط عمليّة التحرّر الوطنيّ/القوميّ وعمليّة التغيير الوطنيّ الديمقراطيّ الداخليّ".