كورونا: 52 وفاة في العراق و24 بالسعودية و7 بالكويت

سجّل العراق، اليوم الجمعة، 52 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما رصدت السعودية 24 وفاة، والكويت 7 وفيات بالفيروس.

وأعلنت ليبيا تسجيل 5 وفيات، إضافة إلى 4 حالات في الإمارات، ووفاة واحدة في قطر، خلال يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان، تسجيل 52 وفاة، و3 آلاف و214 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 397 ألفا و780، بينها 9 آلاف و735 وفاة، و328 ألفا و97 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 24 وفاة، و407 إصابات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 338 ألفا و539، بينها 4 آلاف و996 وفاة، و324 ألفا و282 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 7 وفيات، و635 إصابة بالوباء.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و76، بينها 649 وفاة، و102 ألف و24 حالة تعاف.

وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتسجيل 5 وفيات، و1076 إصابة بالفيروس.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 41 ألفا و368؛ منها 621 وفاة، و23 ألفا و453 حالات تعاف.

وأما في الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، 4 وفيات و1075 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 104 آلاف و4، بينها 442 وفاة، و94 ألفا و903 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، وفاة و206 إصابات بالوباء.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 127 ألفا و600، بينها 219 وفاة، و124 ألفا و559 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 36 مليونا و832 ألفا، توفي منهم مليون و68 ألفا، وتعافى أكثر من 27 مليونا و708 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".