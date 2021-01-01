مقتل 3 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في العراق

قتل 3 عسكريين عراقيين، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة عسكرية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر أمني، لم تسمّه القول، إن القتلى هم ضابط بالجيش العراقي وجنديان.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب طريق، انفجرت على عربة عسكرية للجيش العراقي من نوع همر في قضاء داقوق" جنوب شرقي كركوك.

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول، وجنديين، وإصابة ثالث بجروح".

ولم تتبن أي جهة الهجوم على الفور، إلا أن المصدر الأمني العراقي رجح وقوف مسلحي "داعش" الإرهابي وراء الهجوم.

ومنذ مطلع العام الماضي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والدهم لملاحقة فلول "داعش"، بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.