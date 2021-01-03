"حزب الله": واشنطن تتدخل بملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" الممثلة لـ"حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، الأحد، إن الولايات المتحدة تتدخل في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال حسن: "الأميركيون يتدخلون في كل تفاصيل الوضع اللبناني، بملف الترسيم البحري (الحدود البحرية) وملف النفط، وحتى في التعيينات الإدارية (التوظيف بالمؤسسات الحكومية)"، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا التدخل.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اللبنانية أو الجانب الأميركي حول تصريحات النائب حسن.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.

ولكن بعد انعقاد 4 جلسات محادثات، أعلن عن تأجيل الجولة الخامسة التي كانت مقررة في 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى "أجل غير محدد".

والشهر الماضي، قالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن موقف البلدين لا يزال "متباعدا رغم النوايا الحسنة".