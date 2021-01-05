دول الخليج توقع بيانا لتأكيد "التضامن والاستقرار" ولا اتفاق شاملا لإنهاء الأزمة

أنهى قادة مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأولى من القمة الخليجية الـ41 في مدينة العُلا شمال غربي السعودية، والتي من المرجح أن تشهد التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية، بمشاركة مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر.

وتأتي القمة بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء الإثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، المغلقة منذ اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، في أوّل خطوة عملية على صعيد إنهاء الأزمة الخليجية.

قادة الخليج يوقعون البيان الختامي للقمة و"بيان العلا"

ووقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي، على البيان الختامي و"بيان العلا" الذي قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إنه "لتأكيد التضامن والاستقرار".

ووقع القادة المجتمعون في السعودية في إطار قمة لمجلس التعاون الخليجي، وبينهم أمير قطر، على بيان، وفق ما نقلت شاشات التلفزة في نقل مباشر، وبحسب ما أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف.

ولم يعلن بعد عن تفاصيل البيان الختامي ولا "بيان العلا".

وشارك في التوقيع على البيان أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، وأمير قطر، تميم بن حمد، ونائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد.

وكذلك وقع الوثيقة ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، فهد بن محمود آل سعيد.

وكان بن سلمان قد ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة قال فيها إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت "بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".

وأضاف أنه "نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، خصوصًا التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة".

ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله إلى السعودية، للمشاركة في القمة. وكان في استقباله بن سلمان الذي عانقه عند نزوله من الطائرة. وهي الزيارة الأولى لأمير قطر إلى السعودية منذ بدء الأزمة.

كما يتواجد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في العلا، للمشاركة في الاجتماع، وفق ما ذكرت الخارجية المصرية على حسابها على "تويتر"، علما بأن مصر لا تشكل جزءا من مجلس التعاون.

ويشارك في الاجتماع أيضا مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.

أمير الكويت يهنئ قادة الخليج بـ"اتفاق العلا"

من جانبه، هنأ أمير الكويت قادة الخليج الستة بالتوصل إلى اتفاق "العلا"، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في القمة الخليجية الـ41.

وقال نواف، وفق بث متلفز لفضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، إنه "أتقدم لكم جميعا بالتهنئة على ما تحقق لنا من إنجاز تاريخي في إعلان اليوم عن توصلنا إلى التوقيع على اتفاق العلا".

وثمن نواف "جهود قادة الخليج والرئيس الأميركي، ترامب، وكوشنر، لبذل الجهود المخلصة الداعمة للاتفاق الخليجي، وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من آمال وطموحات".

وأضاف: "إننا نستذكر الدور المخلص والبناء الذي بذله في هذا الصدد الأمير (الكويتي) الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق".

وتابع: "كما أثمن حرص قادة دول الخليج ومصر على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا".

اتفاق شامل لإنهاء الأزمة؟

ورأى المحلل توبياس بورك، من معهد الخدمات الملكية المتحدة، أن "إدارة ترامب ستنسب ما حصل اليوم كانتصار آخر لها بالتأكيد".

ويبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد. إنما هناك حرص ظاهر من الجميع على التركيز على الإيجابية.

وكتب نائب رئيس الإمارات ورئيس الحكومة، بن راشد، في تغريدة على "تويتر" بعد انتهاء الاجتماع، "قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان"، وأضاف "المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا".

واعتبر الأستاذ الجامعي المساعد في جامعة الكويت، بدر السيف، أن "إجراءات بناء الثقة بدأت على ما يبدو بين السعودية وقطر، ولكن الآخرين سينضمون لاحقا".

وأضاف أن "أي خطوة في اتجاه المصالحة أفضل من عدم حصول أي خطوة على الإطلاق"، معتبرا أن "مجلس التعاون الخليجي يتطلب انطلاقة جديدة ويمكن أن يقدم أكثر بكثير مما عنده"

وتابع أنه "كما كل مصالحة، قد تكون هذه مزروعة بالعقبات، ويمكن أن تنتهي في طريق مسدود وبتوترات"، متوقعا أن تكون المحادثات القادمة بين الدول المعنية "صعبة" بسبب "المصالح المتناقضة".