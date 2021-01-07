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الإمارات: عودة حركة النقل مع قطر خلال أيام

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 12:16

الإمارات: عودة حركة النقل مع قطر خلال أيام
جانب من ميناء جبل علي في دبي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، أن عودة حركة النقل والتجارة مع قطر، ستكون خلال أسبوع من التوقيع على "اتفاق العلا".

واستضافت مدينة العُلا شمال غربي السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، القمة الخليجية الحادية والأربعين، والتي شهدت الإعلان عن انتهاء أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام خليجية، إن "عودة التنقل وحركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق اتفاق العلا، سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة (...) الأزمة خلال السنوات الماضية لم تتضمن أعمالا سلبية على أرض الواقع، ولكن كانت إعلاميا قاسية".

وتابع: "اتفاق العلا كان نتيجة جهد سعودي ووساطة كويتية وأمريكية، وهو يضع آلية تعمل عليها لجان عدة لإزالة إجراءات المقاطعة خلال أسبوع، بالإضافة إلى مسارات ثنائية لمعالجة القضايا بين الدول".

وأشار قرقاش إلى أن" الأزمة التي جرت لم تكن الأولى، وإنما الأعمق".

وأكد الحاجة إلى بناء ثقة بين الدول الأربع، وقطر، وقال إن بلاده "تفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة أخرى حتى لا تقع أزمات كبيرة أو صغيرة".

وأضاف قرقاش: "سعيدون بأننا قلبنا صفحة هذه الأزمة، ونتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون الخليجي، والدولة (الإمارات) تعمل على تنفيذ اتفاق العلا".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، منذ حزيران/ يونيو 2017، حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الإمارات
#قطر
#السعودية
#اتفاق العلا

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