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تعديلات تضمن تعيين أكبر أبناء سلطان عمان وليًا للعهد

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 21:03

تعديلات تضمن تعيين أكبر أبناء سلطان عمان وليًا للعهد
السلطان هيثم بن طارق (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: عرب 48

أجرت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تعديلات على نص "النظام الأساسي للدولة" الذي يتضمن آلية انتقال الحكم. وتنص على أن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ما يجعل أكبر أبناء السلطان، هيثم بن طارق، وليًا للعهد.

وأكبر أبناء السلطان هو ذي يزن بن هيثم الذي يشغل حاليًا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب.

وكان السلطان قد أصدر مرسومًا، يوم الإثنين، قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

ونشر حساب موقع التواصل الحكومي نص النظام الأساسي الجديد، وفيه في المادة الخامسة تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة.

وأضاف نص المادة الخامسة أنه "إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة".

وفي حال لم يكن للمتوفي أبناء، ينتقل الحكم الى أكبر إخوته.

وفي مادة أخرى، جاء في النظام الأساسي أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد".

وكان النظام السابق ينص على أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني/ يناير 2020، إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد الذي لم يكن له أبناء، وهو أحد أبناء عمومته. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سلطنة عمان
#النظام الأساسي للدولة
#انتقال الحكم
#هيثم بن طارق

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