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عون يطالب بإدانة أمميّة لاعتداءات إسرائيل

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 16:49

عون يطالب بإدانة أمميّة لاعتداءات إسرائيل
عون خلال كلمة سابقة (أرشيفية - الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من خارجية بلاده، توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة البلاد.

وقال بيان للرئاسة إن عون طلب من وزير الخارجية، شربل وهبه، توجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701.

وفى الآونة الأخيرة عادة ما يقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع عسكرية في سورية، مستخدما المجال الجوي اللبناني لتنفيذ العدوان، بالإضافة إلى خروقات برية وبحرية تنفذها إسرائيل داخل الحدود اللبنانية.

وفي 11 آب/ أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن القرار 1701 الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، في أعقاب حرب بين الطرفين استمرت 33 يوما.

وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978 ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، لكنه لم يُنفّذ حتى اليوم.

وعشيّة عيد الميلاد الماضي، حلّقت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض في وقت متأخر من الليل، لتروّع سكان بيروت الذين اعتادوا على مثل هذه الغارات. تلتها ضربات إسرائيلية معلن عنها في سورية.

وتزايدت وتيرة تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية خلال الأسبوعين الماضيين، ما تسبب في زيادة مخاوف السكان مع تصاعد التوترات في المنطقة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لبنان
#إسرائيل
#ميشال عون

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