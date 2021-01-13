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35 وفاة تأثّرا بفيروس كورونا في لبنان 

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 22:28

35 وفاة تأثّرا بفيروس كورونا في لبنان 
في مركز للفحص للكشف عن الفيروس بلبنان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّل لبنان، يوم الأربعاء، 35 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بتسجيل 35 وفاة و4.988 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.651.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 231.936؛ منها 1.740 وفاة، و145.873 حالة تعاف.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت السلطات اللبنانية، إصابة وزير الصحة، حمد حسن بفيروس كورونا.

في مركز للفحص للكشف عن الفيروس بلبنان (أ ب)

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية، إن حسن "دخل مستشفى السان جورج لتلقي العلاج" دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية.

ويشهد لبنان تصاعدا في منحنى الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجل إجمالا حتى مساء الأربعاء، 231.936 إصابة، بينها 1740 وفاة و 145.873 حالة تعاف.‎

والإثنين أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني فرض حالة الطوارئ الصحية بدءا من الخميس، وتشمل إجراءات بينها حظر تجول ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

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#فيروس كورونا
#لبنان
#وفيات كورونا

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