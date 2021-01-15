لبنان: إطلاق سراح الراعي الذي اختطفته إسرائيل و"يونيفيل" تفتح تحقيقا

أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية، الجمعة، إطلاق سراح راعي الماشية المختطف من قبل القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية جنوبي البلاد، فيما ذكرت قيادة "يونيفيل"، أنها فتحت تحقيقا بشأن اعتقاله.

جاء ذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي لوزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، عقب 3 أيام على اختطاف إسرائيل راعي لبناني يدعى حسن قاسم زهرة، في منطقة كفر شوبا.

وأفاد البيان بـ"إطلاق سراح المواطن حسن قاسم زهرة (مهنته راعي) والذي تم خطفه من قبل العدو الإسرائيلي".

واعتبر البيان أن "استمرار الخروقات من قبل العدو الإسرائيلي، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701، كما يشكل خطف المواطن اللبناني اعتداء صارخا وإصرارا على الاستمرار بالأعمال العدوانية تجاه لبنان".

بدورها، أعلنت قيادة "يونيفيل"، اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقا بشأن اعتقال إسرائيل للراعي اللبناني.

وقالت يونيفيل في بيان، إن الجيش الإسرائيلي "أطلق اليوم سراح الراعي اللبناني (حسن زهرة) الذي كان اعتقله الثلاثاء وسلمه لها عند معبر رأس الناقورة (منطقة ساحلية حدودية في جنوب لبنان)".

وأضافت أنها "سلمت بدورها الراعي للسلطات اللبنانية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان المحدد الذي تم فيه اعتقاله".

والثلاثاء، قالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خطفت راعي ماشية لبناني في محلة بسطرة في كفرشوبا على الحدود الجنوبية للبلاد، دون معرفة الأسباب، واقتادته إلى جهة غير معلومة داخل الأراضي المحتلة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد زعم في بيان سابق، أنه اعتقل الراعي بسبب "عبوره عمدا" الحدود من لبنان.

وأمس الخميس، قدم لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل، مطالبا بـ"إطلاق سراح الراعي فورا، واتخاذ موقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية ضد السيادة اللبنانية".