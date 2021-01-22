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شكوك: فحوصات كورونا في دبي "غير موثوقة"

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 17:06

شكوك: فحوصات كورونا في دبي "غير موثوقة"
من دبي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

علّقت السلطات الدنماركيّة، اليوم، الجمعة، جميع رحلاتها الجويّة القادمة من الإمارات إثر شكوك في أن اختبارات فيروس كورونا التي يمكن إجراؤها قبل مغادرة دبي "ليست جديرة بالثقة".

والقرار هو مؤقّت لخمسة أيّام، بحسب وكالة "أسوشياتد برس".

وقال وزير النقل الدنماركي، بيني إنغلبريشت، إن القرار اتخذ للسماح بإجراء "تحقيق شامل" في الأمر، والتأكد من إجراء الاختبارات بشكل صحيح، وأضاف "لا يمكننا تجاهل مثل هذا الشك" مشيرًا إلى أن الحظر دخل حيز التنفيذ مساء أمس، الخميس.

وقال إن السلطات الدنماركية أجرت "تحقيقًا جادًّا وملموسا" مع المواطنين حول كيفية إجراء الاختبارات عند نقاط الدخول والخروج في دبي، و"بالتالي، نحتاج إلى التأكد تماما من عدم وجود مشكلات".

وقال إن "مواطنًا واحدًا" على الأقل عاد حاملا السلالة المتحورة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا "من دبي".

ولم يذكر وزير النقل الدنماركي أي تفاصيل إضافية حول هوية هذا الشخص.

وشهدت دبي تزايدا في أعداد الوافدين من جنوب أفريقيا، مع تدهور اقتصادها في السنوات الأخيرة.

وقالت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، اليوم الجمعة، إن هناك تقريرًا ثانيًا عن مزاعم استخدام اختبار فيروس سيّئ في دبي، ونقلت عن إنغلبريشت قوله "المعلومات تبدو دقيقة وصحيحة".

وتشترط الدنمارك من جميع الوافدين إليها منذ التاسع من يناير/كانون ثان الجاري، أن يحملوا معهم نتائج سلبية لاختبار فيروس كورونا، في مسعى للحد من انتشار الفيروس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#دبي
#فيروس كورونا
#الإمارات
#الدنمارك

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