وفيات كورونا عربيًا: 57 بلبنان و29 بالمغرب و9 بالأردن

أعلن لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 57 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصد المغرب 29، والأردن 9، وموريتانيا 3 حالات.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بتسجيل 57 وفاة و3.220 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 2.333 حالة تعاف منه. وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 272.411، منهم 2.218 متوفيا، و161.161 متعافيا.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة، 29 وفاة و1.238 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 1.351 مريضا. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 464.844، بينها 8.105 وفاة، و440.652 حالة شفاء.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 9 وفيات و730 إصابة بالفيروس، إلى جانب 796 حالة تعاف منه. وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت 318.911، منهم 4.207 متوفيا، و304.996 متعافيا.

أما في موريتانيا، رصدت وزارة الصحة، 3 وفيات و56 إصابة بكورونا، بالإضافة إلى تعافي 77 مريضا. وقالت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 16.332، بينها 413 وفاة، و15.047حالة شفاء.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 98 مليونا و353 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و106 آلاف، وتعافى ما يزيد على 70 مليونا و685 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".