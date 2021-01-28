الملك عبد الله ينتقد عدم توفير الاحتلال لقاحات كورونا

انتقد الملك الأردني، عبد الله الثاني، الخميس، عدم توفير الاحتلال الإسرائيلي لقاحات كورونا للفلسطينيّين.

وقال الملك عبد الله، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "لا يمكن للإسرائيليين أن يكونوا بأمان من الفيروس دون تلقيح الفلسطينيين".

وتابع "لقد حقق الإسرائيليون نجاحًا كبيرًا في استخدام اللقاح (لهم)، لكن ليس للفلسطينيين"، وأضاف ردا على سؤال من رئيس المنتدى كلاوس شواب "إذا نظرت إلى التواصل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا يمكنك إعطاء اللقاح لجزء من مجتمعك دون الآخر وتعتقد أنك ستكون آمنًا".

وقال إن "هذا هو الدرس الأول الذي علمنا إياه كوفيد-19، (فالجائحة) لا تهتم بالحدود، ولا (تميز بين) الغني ولا الفقير ولا أي شخص كان".

ووقعت السلطة الفلسطينية أربعة عقود لشراء لقاحات بينها لقاح سبوتنيك-في الروسي لتلقيح 70 في المئة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تتسلمها بحلول منتصف آذار/مارس.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية في 11 كانون الثاني/يناير الحالي "المجتمع الدولي إلى أن يحث إسرائيل، كقوة احتلال، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير اللقاحات".

وأضاف الملك الأردني "لنترك السياسة (جانبا) ولنكن عمليين، علينا النظر إلى النواحي العملية وإلى التحديات التي تنتظرنا لنتمكن من التواصل مع بعضنا البعض، وأن ندرك أننا عالم واحد، وقرية صغيرة واحدة، ونتحدث إلى بعضنا البعض بكرامة"، لنبدأ مرحلة جديدة بعد كوفيد-19.

ودعت منظمة العفو الدولية إسرائيل مطلع الشهر الحالي إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم الدولة العبرية بذلك.

وجاءت تلك الدعوة على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، لم تطلب علنا المساعدة من إسرائيل لشراء اللقاح.