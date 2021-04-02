السعودية: للتطبيع مع إسرائيل "فائدة هائلة"

عرب ٤٨/أ ف ب

زعم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيعود بـ"فائدة هائلة" على المنطقة، لكنه اعتبر أن إبرام اتفاق مماثل مع بلاده يعتمد على التقدم في مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وطبّعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، العلاقات مع إسرائيل، العام الماضي، برعاية وضغط إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وصرح بن فرحان أنّ أي اتفاق مع السعوديّة "يعتمد بشكل كبير على التقدم في عملية السلام".

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "أعتقد أن تطبيع وضعيّة إسرائيل في المنطقة سيحقق فائدة هائلة للمنطقة ككل"، وتابع أن التطبيع "سيكون مفيدا للغاية اقتصاديا ولكن أيضا اجتماعيا ومن منظور أمني".

وتؤكد السعودية باستمرار سياستها التي تتبناها منذ سنوات، والتي تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بتسوية نزاعها مع الفلسطينيين.

لكن القلق المتبادل إزاء إيران بين إسرائيل ودول الخليج العربية قارب فيما بينها، وتعمل الرياض بهدوء على بناء علاقات مع الدولة اليهوديّة منذ سنوات.

وأفادت تقارير في تشرين الثاني/نوفمبر أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، عقد محادثات سرية في السعودية، ما أثار تخمينات حول التجهيز لتطبيع العلاقات مع السعودية.

لكن الرياض نفت حينها حدوث الاجتماع.