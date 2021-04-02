  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السعودية: للتطبيع مع إسرائيل "فائدة هائلة"

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 20:04

السعودية: للتطبيع مع إسرائيل "فائدة هائلة"
وزير الخارجية السعودي ("واس")
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

زعم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيعود بـ"فائدة هائلة" على المنطقة، لكنه اعتبر أن إبرام اتفاق مماثل مع بلاده يعتمد على التقدم في مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وطبّعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، العلاقات مع إسرائيل، العام الماضي، برعاية وضغط إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وصرح بن فرحان أنّ أي اتفاق مع السعوديّة "يعتمد بشكل كبير على التقدم في عملية السلام".

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "أعتقد أن تطبيع وضعيّة إسرائيل في المنطقة سيحقق فائدة هائلة للمنطقة ككل"، وتابع أن التطبيع "سيكون مفيدا للغاية اقتصاديا ولكن أيضا اجتماعيا ومن منظور أمني".

وتؤكد السعودية باستمرار سياستها التي تتبناها منذ سنوات، والتي تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بتسوية نزاعها مع الفلسطينيين.

لكن القلق المتبادل إزاء إيران بين إسرائيل ودول الخليج العربية قارب فيما بينها، وتعمل الرياض بهدوء على بناء علاقات مع الدولة اليهوديّة منذ سنوات.

وأفادت تقارير في تشرين الثاني/نوفمبر أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، عقد محادثات سرية في السعودية، ما أثار تخمينات حول التجهيز لتطبيع العلاقات مع السعودية.

لكن الرياض نفت حينها حدوث الاجتماع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إسرائيل
#السعودية
#التطبيع
#فيصل بن فرحان

حوارات

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة
بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة

2021-03-06

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن: الحكومة تفشل في اختبار كورونا.. والتداعيات تنسحب على كل الميادين
الأردن: الحكومة تفشل في اختبار كورونا.. والتداعيات تنسحب على كل الميادين

2021-04-03

أكثر من 12 ألف مدني فروّا من ضربات جويّة شنها جيش ميانمار
أكثر من 12 ألف مدني فروّا من ضربات جويّة شنها جيش ميانمار

2021-04-03

مساع "شاقة" لإحياء الاتفاق النووي وعودة أميركية محتملة قبل الانتخابات الإيرانية
مساع "شاقة" لإحياء الاتفاق النووي وعودة أميركية محتملة قبل الانتخابات الإيرانية

2021-04-03

الأكثر قراءة

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02
تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

2021-04-02
الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

2021-04-02