  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

صحيفة: دبلوماسيون غربيون يشككون بانقلاب الأمير حمزة

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 08:09

صحيفة: دبلوماسيون غربيون يشككون بانقلاب الأمير حمزة
الأمير حمزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شكك دبلوماسيون غربيون وعرب في الرواية الأردنية الرسمية حول اتهام الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله بن الحسين، بممارسة نشاطات تستهدف أمن الأردن واستقراره، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقا للصحيفة، فإن عددا من الدبلوماسيين الغربيين والعرب شككوا في اتهامات الحكومة الأردنية بحق الأمير حمزة بن الحسين، وقللوا من شأن ما وصفوه بـ"شائعات" عن محاولة الإطاحة بالملك عبد الله الثاني، دون وجود أدلة كافية تؤكد تلك الفرضية.

ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله إن التوترات كانت تتفاقم في الديوان الملكي منذ فترة، مستبعدا أن يكون اعتقال الأمير حمزة رداً على أي تهديد وشيك.

واعتبر الدبلوماسيون، حسب الصحيفة الأميركية، أن تحركات وعلاقات الأمير حمزة بن الحسين مع عدد من القبائل، هي التي أقلقت الملك عبد الله بن الحسين.

وأكد دبلوماسي غربي أن تحركات الأمير حمزة الأخيرة "ربما تكون أقلقت الملك عبد الله، بعد أن تواصل في الفترة الأخيرة مع قبائل أردنية تُشكل قاعدة أساسية لدعم النظام الملكي الأردني".

ولفت إلى أن الأمر يتعلق بقبائل العجلان، في شمال الأردن، التي زارها الأمير حمزة، واستقبلته بهتافات مؤيدة أثارت مخاوف وقلق العاهل الأردني.

كما أوضح دبلوماسي غربي للصحيفة أن الحكومة الأردنية تعتمد على صورتها كـ"درع متين" ضد الاضطراب في المنطقة بهدف كسب دعم بعض الحلفاء مثل الولايات المتحدة والسعودية.

وقال الدبلوماسي إن الاعتقالات قد تكون جزء من محاولة لتصوير أن هناك تهديد من أجل إبقاء البلد في دائرة الضوء.

ولفتت الصحيفة إلى إن التطبيع الذي جرى مؤخرا بين إسرائيل والإمارات وبعض الدول العربية الأخرى أضعف من أهمية الأردن، التي ظلت لفترة طويلة تلعب دوراً أساسيا كحلقة وصل بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط، حسب الصحيفة.

ومقابل هذه الادعاءات، قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية، أيمن الصفدي، إن التحقيقات أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين "تستهدف أمن الأردن واستقراره".

وذكر الصفدي أن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات حثيثة، قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، وأشخاص آخرين، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب لبدء خطوات لزعزعة الأمن، وطالت الاتهامات نفسها “بسمة حمزة” زوجة الأمير الأردني.

وكان الأمير حمزة بن الحسين، أكد في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بات وأسرته قيد الإقامة الجبرية، معتبرا أن اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده، "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمير حمزة بن الحسين يقول في تسجيل صوتي "لن ألتزم بالأوامر"
الأمير حمزة بن الحسين يقول في تسجيل صوتي "لن ألتزم بالأوامر"

2021-04-05

دعم جمهوريّ مُحتمَل لخطة بايدن بشأن البنية التحتيّة... في حال تعديلها
دعم جمهوريّ مُحتمَل لخطة بايدن بشأن البنية التحتيّة... في حال تعديلها

2021-04-04

أندونيسيا وتيمور الشرقية: 50 قتيلا جراء الفيضانات
أندونيسيا وتيمور الشرقية: 50 قتيلا جراء الفيضانات

2021-04-04

الأكثر قراءة

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو أمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو أمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني

2021-04-04
من هو الأمير حمزة بن الحسين؟

من هو الأمير حمزة بن الحسين؟

2021-04-04
الحكومة الأردنية:

الحكومة الأردنية: "الأمير حمزة تواصل مع جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار"

2021-04-04
اعتقالات أمنية بالأردن: دعم أميركي عربي لإجراءات الملك عبد الله

اعتقالات أمنية بالأردن: دعم أميركي عربي لإجراءات الملك عبد الله

2021-04-04
غانتس يصف أحداث الأردن

غانتس يصف أحداث الأردن "شأنا داخليا" ويطالب نتنياهو بتقديم مساعدات

2021-04-04