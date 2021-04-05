صلاة التراويح تعود لمساجد 6 دول عربية في رمضان

تعود المساجد في دول عربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان، وبخاصة في صلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها في رمضان الماضي؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وحتى الإثنين، أعلنت 6 دول هي السعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، ومصر، والجزائر، عن السماح بإقامة الفروض وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد.

بينما أعلنت كل من سلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في 13 نيسان/ أبريل الجاري وينتهي في 12 أيار/ مايو المقبل، وفق حسابات فلكية.

ومع استمرار جائحة كورونا، فرضت الدول الست تدابير احترازية، بينها تحديد مدى زمني أقصى لصلاة التراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة صلاة خاصة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية.

وفي ما يلي رصد لما ستكون عليه المساجد في هذه الدول العربية، خلال شهر رمضان بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء:

السعودية

أعلنت عن إقامة الفروض وصلاة التراويح، وتوزيع وجبات فردية للإفطار في المسجد الحرام في مكة المكرمة، لمن يحصل على تصريح من تطبيق "اعتمرنا" التابع لوزارة الحج والعمرة، وذلك بعد نحو 10 أيام على الإعلان عن إقامة التراويح بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، وفق رئاسة شؤون المسجدين، في 28 آذار/ مارس الماضي. وكذلك السماح باستمرار فتح بقية مساجد البلاد، خلال رمضان، مع الالتزام بالتدابير الوقائية.

الكويت

استمرار حظر التجول الجزئي خلال رمضان، مع تعديل مواعيده ليبدأ من 7 مساء حتى 5 صباحا، مع إقامة صلاة التراويح، بحيث يُسمح للراغبين بالذهاب سيرا على الأقدام إلى المساجد القريبة من منازلهم، وفق تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عيسى الكندري، مطلع نيسان/ أبريل الجاري.

الإمارات

لا تزيد مدة صلاتي العشاء والتراويح عن 30 دقيقة، مع حظر إقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها، وتحديد الموقف من صلاة القيام في العشر الأواخر وفقا للوضع الوبائي، بحسب بيان للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في 17 آذار/ مارس الماضي.

العراق

ليست لدى وزارة الصحة "نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك"، وهو ما يعني السماح باستمرار إقامة الصلوات الخمس، وكذلك التراويح، في المساجد، بحسب تصريح مدير الصحة العامة بالوزارة، رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، في 4 نيسان/ أبريل الجاري.

مصر

اقتصار العمل في المساجد، خلال شهر رمضان، على الفروض وخطبة الجمعة وصلاة التراويح، مع حظر الاعتكاف، وفتح مصليات النساء، وفق بيان لوزارة الأوقاف، في 1 نيسان/ أبريل.

الجزائر

فتح المساجد للصلوات الخمس والجمعة والتراويح، على أن لا يتعدى وقت صلاة التراويح 30 دقيقة، وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في 1نيسان/ أبريل الماضي. وخلال رمضان، يستمر حظر تجوال في 9 ولايات من 58 بين الساعة 11 ليلا و4 صباحا.

سلطنة عمان

أما في سلطنة عمان، فأعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، الإثنين، "حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات بدءا من 9 مساء حتى 4 صباحا، طوال أيام شهر رمضان"، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

كما تشمل القرارات "عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، والحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان".

الأردن

وكذلك قررت الحكومة الأردنية؛ منع إقامة صلوات الفجر والمغرب والعشاء والتراويح والجمعة في المساجد، وفق المتحدث باسم الحكومة، في 28 آذار/ مارس الماضي.

وكذلك استمرار العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة والجزئي بقية أيام الأسبوع، ويبدأ للمنشآت من السادسة مساء، وللأفراد من السابعة مساء، ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى 15 أيار/ مايو المقبل.