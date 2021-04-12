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الأردن: الأمير حمزة بلا محاكمة وإحالة ملف المعتقلين للمدعي العام

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 14:09

الأردن: الأمير حمزة بلا محاكمة وإحالة ملف المعتقلين للمدعي العام
الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة (المصدر: قناة المملكة)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن تلفزيون الأردن الرسمي، اليوم الإثنين، عن إحالة ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة إلى المدعي العام، لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية، نقلا عن مصدر لم تذكر طبيعته أو تسميه.

وقال المصدر، إن "ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة بن الحسين (الأخ غير الشقيق للعاهل عبد الله الثاني) تم تحويله إلى المدعي العام".

وأوضح أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"، ما يعني استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.‎

وفي 4 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.

وقبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.

وظهَر أمس الأحد، الأمير حمزة، برفقة العاهل عبد الله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهم وعدد من الأمراء إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#التلفزيون الأردني الرسمي
#الأمير حمزة
#الأسرة الهاشمية
#الملك عبدالله
#المدعي العام

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