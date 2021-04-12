وفيات كورونا عربيًّا: 82 بالأردن و44 في العراق و22 بلبنان

سجّل الأردن، الإثنين، وفاة 82 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما رصد العراق 44 وفاة بالفيروس، بينما أعلن لبنان وفاة 42 شخصا، في حين رصدت سلطنة عمان 13 وفاة بالفيروس، والسعودية 11.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 82 وفاة، و3565 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 7751 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 669 ألفا و300؛ منها 7855 وفاة، و604 آلاف و44 حالة تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 وفاة و7953 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 5679 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 932 ألفا و899؛ منها 14 ألفا و757 وفاة، و820 ألفا و532 حالة شفاء.

كما قرر العراق، تمديد حظر التجوال المفروض في البلاد حتى نهاية شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان صادر عن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

ممرّضة عراقيّة في بغداد (أ ب)

وقالت اللجنة، إن "الحظر الجزئي في شهر رمضان سيكون من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، وحتى الساعة 5 فجرا، في حين سيفرض حظر تجوال شامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع".

واستثني من الحظر، الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والخضر والأفران لتمارس عملها حتى الساعة 7 مساء من كل يوم، كما قررت اللجنة تقليص الدوام في مؤسسات ودوائر الحكومية ساعة واحدة.

بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بتسجيل 42 وفاة و1008 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 1977 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 497 ألفا و854؛ منها 6703 وفيات، و408 آلاف و659 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 وفاة و1480 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1202 مريض.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 173 ألفا و29؛ منها 1789 وفاة، و153 ألفا و986 حالة شفاء.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و842 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 706.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 399 ألفا و277؛ منها 6765 وفاة، و384 ألفا و27 حالة تعاف.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 136 مليونا و936 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و953 ألفا، وتعافى ما يزيد على 109 ملايين و995 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".​​​​​​​