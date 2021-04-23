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لبنان: مصرع رضيع وإصابات جرّاء حريق بمخيم لاجئين سوريين‎ 

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 17:15

لبنان: مصرع رضيع وإصابات جرّاء حريق بمخيم لاجئين سوريين‎ 
طفل سوريّ على أرض مخيّم التهمته النيران بوقت سابق (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي رضيع مصرعه، وأُصيب عدد من الأشخاص، جراء حريق اندلع في مخيم للنازحين السوريين شماليّ لبنان، اليوم الجمعة.

والتهم الحريق، الذي لم تضح أسبابه بعد، مساحة واسعة من الخيم في مخيم للنازحين السوريين ببلدة المنية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتسبب الحريق بوفاة رضيع يبلغ من العمر عاما ونصف، فيما أصيب عدد آخر لم تحدد الوكالة مقداره من اللاجئين بإصابات طفيفة.

وسارعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، وحضرت عناصر من قوى الأمن إلى المكان للتحقيق في الأمر، لمعرفة أسباب الحريق.‎

ولاحقا، قال الدفاع المدني، في بيان، إن عناصره أخمدوا حريقا للنيران التي اندلعت في عشر خيم داخل المخيم ذاته.

ولفت إلى أن عناصره عملوا على سحب جثة طفل من داخل المخيم وتم تسليم الجثة لذويه بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.

ويحتوي "مخيم بحنين" الذي يقع في بلدة المنية شمالي لبنان على 50 خيمة تسكن فيها عشرات العائلات السورية النازحة منذ اندلاع الأحداث في بلادهم عام 2011.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مخيم للنازحين السوريين
#لبنان

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