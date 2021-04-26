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السبب في كارثة مستشفى بغداد سخّان لطهي الطعام

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 17:27

السبب في كارثة مستشفى بغداد سخّان لطهي الطعام
عراقيّون أمام المشفى عقب الحريق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، أن سبب اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة بغداد هو استخدام سخانات كهربائية لطهي الطعام، بحسب تقرير للجنة برلمانية قالت إنها رصدت إهمالا في مستشفى "ابن الخطيب" وتكدسا للمرضى ومرافقيهم مع عدم وجود منظومة مركزية لإطفاء الحرائق.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

والسبت، اندلع حريق ضخم في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى فيروس كورونا، ما أوقع 82 قتيلا و110 مصابين، وفق وزارة الداخلية.

وقال الجبوري إن لجنته "أجرت جولة ميدانية للوقوف على أسباب الحريق، ووجدت أن مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ويضم أكثر من 200 مريض".

وأضاف: "أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضا، مع وجود كمية هائلة من الأكسجين".

وأردف: "أحد المواطنين (لم يحدده) استخدم السخان الكهربائي أو الزيت مع وجود أسطوانات الأكسجين، وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير".

المشفى عقب الحريق (أ ب)

وتابع: "(كان) هناك إهمال كبير تمثل في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى، وهذا ما لا تتحمله منظومة الحماية الموجودة بالمستشفى".

وأفاد تقرير اللجنة، الذي عرضته خلال جلسة طارئة بالبرلمان، اليوم الإثنين، أن "المستشفى لا يحتوي على منظومة إطفاء حرائق مركزية".

واستطرد: "إدارة المستشفى لم تسيطر على أعداد المرافقين المتواجدين مع المرضى، حيث يتواجد من 3 إلى 4 مرافقين مع كل مريض".

وأفاد بأنه "تبين قيام بعض المرافقين باستخدام سخانات كهربائية وطهي الطعام داخل ردهات المستشفى".

وعقب الحريق، أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، كلا من وزير الصحة، حسن التميمي، ومحافظ بغداد، محمد جبر، عن العمل.

فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، توقيف مدير المستشفى الذي لم يسمه، وعدد من العاملين فيه، لحين اكتمال التحقيقات.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العراق
#بغداد
#مستشفى ابن الخطيب

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