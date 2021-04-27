اتصالات بين بيروت والرّياض حول مصير الملحّن سمير صفير

تتابع السلطات اللبنانية "موضوع مواطنها الملحن سمير صفير، بعد حديث عن توقيفه من قبل السلطات السعودية".

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر قالت إنه مقرب من الرئيس اللبناني، ميشال عون، دون أن تورد اسمه، اليوم الثلاثاء.

ولم تعلق بيروت ولا الرياض على تقارير صحافية أفادت بتوقيف صفير.

وذكر المصدر أن "وزير الخارجية (اللبناني)، شربل وهبة يقوم بالاتصالات في هذا الشأن، ويضع الرئيس عون في نتائجها"، دون تأكيد أو نفي لتوقيف صفير.

ولصفير (59 عاما) مواقف مؤيدة للرئيس عون، والتيار الوطني الحرّ، حليف جماعة "حزب الله" اللبنانية، المدعومة من إيران. في حين تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية، طهران، بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في شؤون دول عربية، بينها لبنان واليمن وسورية والعراق، وهو ما تنفيه طهران وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.

والإثنين، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات السعودية أوقفت صفير، بعد وصوله إلى البلاد، تلبية لدعوة تلقّاها من أحد المسؤولين في الرياض.