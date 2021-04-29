ممثل ملك الأردن الشخصي: وفاة الأمير محمد بن طلال

توفي محمد بن طلال، أكبر أمراء العائلة الهاشمية، وعم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال الديوان الملكي الأردني في تغريدة: "ينعى الديوان الملكي الهاشمي(..) الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله في عمان، اليوم الخميس".

وبوفاة الأمير محمد، حفيد الملك المؤسس عبد الله الأول، يقتصر أمراء الجيل الثاني من العائلة الهاشمية، على الحسن بن طلال شقيق الراحل، وأبناء عمه علي وعاصم بن نايف.

ظهور إعلامي محدود

كان الأمير الراحل مُقل الظهور إعلاميا، وانحصر ذلك على مشاركته في مناسبات وطنية خلال الأعوام الماضية.

ويرتبط الأمير محمد بصلة قرابة قوية مع الملوك الأربعة الذي تعاقبوا على حكم الأردن؛ فهو حفيد الملك المؤسس عبد الله الأول، وابن الملك طلال، وشقيق الملك الحسين، وعم الملك الحالي عبد الله.

ولد الراحل عام 1940، وتزوج عام 1981 من الأميرة تغريد هزاع المجالي، وله ولدان هما طلال وغازي.

وتلقى الأمير محمد تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا، وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون بالمملكة المتحدة.

ممثل الملك الشخصي

وشغل الأمير الأردني عدة مناصب، أبرزها ولي العهد (1952- 1962)، وفي عام 1970 أصدرت الإرادة الملكية قرارا بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين سنة 1973 ممثلا شخصيا للملك وظل يتولى هذا المنصب حتى وفاته.

وعُيّن أكثر من مرة رئيسًا لهيئة النيابة على العرش ونائبًا للملك الراحل الحسين خلال سفره إلى الخارج.

وتوفي الأمير محمد وهو يحمل رتبة مشير "فخرية" في القوات المسلحة الأردنية، إضافة للعديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ودول أخرى.

ويتحدث الأمير بالإضافة إلى اللغة العربية، الإنجليزية، والفرنسية، وملم بالألمانية والتركية.

وأعلن الديوان الملكي بأن الأمير الراحل سيواري الثرى في الأضرحة الملكية، بعد الصلاة عليه في مسجد قيادة الحرس الملكي، يوم الجمعة.

ولفت الديوان، في بيان، بأنه "سيتواجد عدد محدود من المشيعين من أفراد العائلة المالكة والسادة الأشراف؛ التزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة المتبعة في التعامل مع وباء كورونا".

ودعا البيان، الراغبين بتقديم العزاء إلى الدعاء للراحل، والتبرع للجهات الخيرية والمحتاجين بدلا من إرسال أكاليل الزهور، مشيرا إلى أنه "لن يقام بيت للعزاء" .

والهاشميون من أقدم العائلات المالكة في الدول العربية، وتولت مقاليد الحكم بالأردن قبل تأسيس الدولة منذ عهد الإمارة (1921- 1946).