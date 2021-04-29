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وزارة الريّ المصريّة: إثيوبيا رفضت 15 سيناريو لحلّ أزمة سد النهضة

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 09:12

وزارة الريّ المصريّة: إثيوبيا رفضت 15 سيناريو لحلّ أزمة سد النهضة
سد النهضة (أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال متحدث وزارة الري المصرية، محمد غانم، أمس الأربعاء، إن بلاده عرضت 15 سيناريو لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ورفضتها أديس أبابا.

وكانت القاهرة، قد أعلنت يوم أمس، أن إثيوبيا "رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة".

وجاء تصريح غانم في مداخلة هاتفية، مع نشرة "منتصف الليل" الإخبارية، في قناة "الجزيرة"، والتي تعد الأولى لمسؤول بهذا المستوى، منذ اتفاق المصالحة بين رباعي عربي بينه القاهرة مع الدوحة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأوضح غانم أن بلاده "شديدة الوضوح وهي تريد اتفاقا قانونيا مُلزِما (لملء وتشغيل السد) وأبدت في ذلك كل أشكال المرونة".

وأضاف: "العقدة الرئيسية التي تفشل المفاوضات عدم وجود رغبة سياسية للجانب الإثيوبي، للوصول لاتفاق وفي كل مرحلة تصل لاتفاق شفوي تتهرب أديس أبابا من التوقيع عليه".

وتابع: "عرضنا على إثيوبيا 15 سيناريو، جميعها تفي بمتطلباتها (أديس أبابا) من إنتاج الكهرباء وفي الوقت نفسه تحول دون حدوث ضرر لدولتي المصب؛ ورغم ذلك رفضت".

ونفى غانم في المداخلة الهاتفية ذاتها اتفاق بلاده مع إثيوبيا على جداول لملء السد، قائلا: "هذه جزء من أكاذيب إثيوبية، فقد تم مناقشة تلك الجداول المعنية بتحديد الملء والتشغيل (خلال اجتماعات سابقة) ولم نصل لاتفاق بشأنها".

وردا على سؤال بشأن "إمكانية تعرض إثيوبيا لخسائر تصل لمليار دولار حال عدم الملء الثاني"، أجاب قائلا: "هذا استمرار للأكاذيب الإثيوبية، لسبب بسيط أنهم تحدثوا إن الخسارة حال عدم توليد الكهرباء من السد".

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وقامت إثيوبيا منتصف تموز/ يوليو 2020، بالملء الأول لسد "النهضة"، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مفاوضات سد النهضة
#القاهرة
#وزارة الري المصرية
#محمد غانم

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