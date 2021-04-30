باسيل: أتعرّض لاغتيال سياسي.. وأراجع التحالف مع "حزب الله"

قال رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني ووزير الخارجيّة الأسبق، جبران باسيل، الجمعة، إنّ حزبه يراجع تفاهماته التي أبرمها مع "حزب الله"، المتعلقة ببناء الدولة ومحاربة الفساد.

وأدلى باسيل بتصريحات لصحيفة "كوميراسنت" الروسية في ختام زيارة له إلى موسكو، استمرت 3 أيام.

وباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ومؤسس "التيار الوطني الحر" (20 مقعدا بالبرلمان من أصل 128)، وهو حليف "حزب الله" الممثل في البرلمان بـ 13 مقعدا.

وأضاف باسيل "موقفنا من التفاهم مع ’حزب الله’ له غرضه في الحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن لبنان ومحاربة الإرهاب"، وأردف "البعض (لم يسمهم) كان يخطط لانهيار لبنان من أجل إضعاف حزب الله، غير أن انهيار لبنان يخلق فوضى ولا يفيد أحدا بشيء".

وتابع "من هنا نريد الحفاظ على علاقتنا وتفاهمنا بـ’حزب الله’، لكن ليس على حساب قيام الدولة في لبنان، بل يجب أن نوظف التفاهم بخدمة قيام الدولة"، واستدرك "التفاهم مع ’حزب الله’ قصّر حتى الآن في بناء الدولة ومحاربة الفساد، ولذلك نقوم بمراجعته مع الحزب".

ووقّع "حزب الله" مع "التيار الوطني الحرّ" في 6 شباط/فبراير 2006، تفاهما ساهم بتغيير موازين القوى الداخلية لصالحه والوقوف بوجه قوى "14 آذار"، المناوئة للمحور السوري الإيراني، والمدعومة عربيا ودوليا.

وقال باسيل "أتعرض للاغتيال السياسي والمعنوي بسبب التمسك بسيادة لبنان ورفض الإرهاب والمطالبة بعلاقات لبنانية-سورية متساوية وعودة سورية إلى الحضن العربي ورافضة السياسات الأحادية".

واتهم رئيس الحكومة الأسبق، فؤاد السنيورة، في مقابلة سابقة، باسيل والرئيس ميشال عون بعرقلة تشكيل الحكومة، معتبرا أنهما "يريدان أن يتسلّطا عليها، وعينهما على الانتخابات الرئاسية المقبلة (في 2022)، وأن يكون لباسيل الحظ في أن يصبح وريث عمّه (عون)".

واعتبر باسيل أن الحكومة "يجب أن لا تكون موضوع أرقام فنحن نتحدث عن اختصاصيين، وقلنا منذ البدء أنه لن يكون لنا كتيار وزراء محسوبون علينا وكل ما قيل علينا بموضوع الثلث غير صحيح وغير قائم"، وأضاف "ما يعوق تشكيل الحكومة هو الرغبة بالسيطرة والاستمرار بالسياسات الماضية نفسها ورفض الخطوات الإصلاحية الإجرائية مثل التدقيق الجنائي".

وجراء خلافات سياسية، بين عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لم يشكل الأخير حتى الآن الحكومة المكلف بها منذ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.