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العراق: هجوم صاروخيّ يستهدف قاعدة تضمّ جنودا أميركيين 

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 23:24

العراق: هجوم صاروخيّ يستهدف قاعدة تضمّ جنودا أميركيين 
محيط السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية - أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استهدف هجوم صاروخي، الأحد، قاعدة عسكرية جوية تضم جنودا أميركيين في مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة العراقية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن ضابط في شرطة بغداد، لم تذكر اسمه.

وأفاد الضابط بأن "هجوما بصاروخي كاتيوشا استهدف مطار بغداد الدولي، حيث توجد قاعدة عسكرية جوية عراقية تضم قسما للجانب الأميركي".

وأوضح أن "منظومة الدفاع الصاروخية C-RAM الأميركية تصدت لأحد الصواريخ، فيما سقط الثاني بمحيط مطار بغداد الدولي".

وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية".

ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى إعداد هذا الخبر، فيما لم تعلق السلطات العراقية أو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على الهجوم.

ويضم مطار بغداد الدولي جزأين؛ أحدهما مدني تابع لسلطة الطيران المدني العراقية، والآخر عسكري وهو قاعدة الشهيد محمد علاء وتتبع لقيادة القوة الجوية، وتوجد قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أميركي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#هجوم صاروخي
#قاعدة عسكرية جوية
#مطار بغداد

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