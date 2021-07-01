  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الأردن: محكمة أمن الدولة ترفض شهادة أمراء في قضية الأمير حمزة

تاريخ النشر: 01/07/2021 - 18:41

الأردن: محكمة أمن الدولة ترفض شهادة أمراء في قضية الأمير حمزة
من أمام المحكمة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، حضور ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في قضية "زعزعة أمن وإستقرار الأردن" المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة"، والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله، مبررة ذلك "بعدم الإنتاجية".

وقال محامي الشريف حسن بن زيد، علاء الخصاونة، لوكالة "فرانس برس" إن "محكمة أمن الدولة رفضت في جلسة اليوم (الخميس) طلبنا دعوة الأمراء الثلاث حمزة وهاشم وعلي والشريفين شاكر بن زيد وعبد الله بن زيد ورئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى جانب 16 شخصا من المفرج عنهم كشهود دفاع في قضية الفتنة".

وأضاف أن المحكمة "عللت ذلك بعدم الإنتاجية في سماع شهادتهم بالقضية"، موضحا أنها "حددت يوم الثلاثاء المقبل جلسة لتمكين النياية والدفاع من تقديم مرافعاتهم بالقضية تمهيدا لإصدار القرار".

وقال المحاميان الخصاونة والمحامي محمد عفيف، الذي يتولى الدفاع عن عوض الله، أمس الأربعاء، إنهما قدما للمحكمة قائمة تضم أسماء 27 شاهدا للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

ووجهت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/ يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.

ووفق تصريحات سابقة للمحامي عفيف، فإن المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين بالقضية، مرجحًا أن تنتهي القضية قبل العطلة القضائية (15 تموز/ يوليو -1 أيلول/ سبتمبر) والحكم بعدها.

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية سرا، في ضوء ما قالت عنه وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظًا على النظام العام.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/ أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وفي 28 نيسان/ أبريل الماضي تم الإفراج عن 16 منهم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الأمير حمزة
#قضية الفتنة
#الأردن
#زعزعة الاستقرار

حوارات

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية
التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية

2021-06-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انفجار بيروت: تحديد موعد لاستجواب دياب وطلب رفع الحصانة عن وزراء سابقين
انفجار بيروت: تحديد موعد لاستجواب دياب وطلب رفع الحصانة عن وزراء سابقين

2021-07-02

جائحة كورونا شكّلت "بيئة مثاليّة" للاتجار بالبشر
جائحة كورونا شكّلت "بيئة مثاليّة" للاتجار بالبشر

2021-07-02

حصيلة وفيات كورونا في الهند تتجاوز 400 ألف حالة
حصيلة وفيات كورونا في الهند تتجاوز 400 ألف حالة

2021-07-02

الأكثر قراءة

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

2021-07-01
الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

2021-07-01
هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

2021-07-01
رؤوس جريمة وعملاء

رؤوس جريمة وعملاء "شاباك"

2021-07-01
وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته

وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته "غير طبيعيّة"

2021-07-01