  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

مصر تفتتح قاعدة عسكرية بحرية كبرى بجوار الحدود الليبية وبمشاركة بن زايد

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 18:41

مصر تفتتح قاعدة عسكرية بحرية كبرى بجوار الحدود الليبية وبمشاركة بن زايد
عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد، ومحمد المنفي (الأهرام)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

افتتحت مصر، اليوم السبت، قاعدة عسكرية بحرية باسم "3 يوليو الجديدة" شمال غربي البلاد.

ووفق التلفزيون الرسمي بمصر "افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 ملايين متر مربع، بمنطقة جرجوب على البحر المتوسط".

وتقع منطقة جرجوب على البحر المتوسط بمحافظة مطروح أقصى شمال غربي مصر، المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قال قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، إن "القاعدة البحرية تدعم تأمين قناة السويس، وتحقيق الأمن البحري، ومنع الهجرة غير النظامية".

وبدورها، أوضحت صحيفة "الأهرام" الرسمية التابعة للدولة، أن "القاعدة البحرية تضم 74 منشأة عسكرية وعددا من ميادين التدريب، إضافة إلى مهبط طائرات، ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات، وآخر للتدريبات المشتركة".

بن زايد والسيسي (الأهرام)

وأضافت الصحيفة، أن القاعدة البحرية "تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الإستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري".

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، انطلقت فعاليات المناورة البحرية "قادر 2021" بقاعدة "3 يونيو الجديدة"، بحضور ولي عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وأوضحت أن المناورة "تقدمها تشكيل جوي، بقوة رفع من طائرات متعددة المهام (إف 16)؛ وتشكيل من اللانشات القتالية محملة بعناصر القوات الخاصة؛ لتنفيذ مهام الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بأسلحة مختلفة".

(الأهرام)

وتعد "3 يوليو الجديدة" هي ثالث قاعدة عسكرية كبرى يفتتحها السيسي منذ وصوله للحكم، بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية (شمالي غرب) وبرنيس العسكرية (جنوبي البحر الأحمر).

وخلال السنوات الماضية، كثفت مصر من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع العديد من دول العالم، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا والإمارات وسلطنة عمان والسودان.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مصر
#ليبيا
#الإمارات
#قاعدة بحرية عسكرية
#3 يوليو الجديدة
#السيسي وبن زايد

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نفاد وشيك للوقود في لبنان.. طوابير طويلة واشتباكات عنيفة بين المواطنين
نفاد وشيك للوقود في لبنان.. طوابير طويلة واشتباكات عنيفة بين المواطنين

2021-07-03

غرق 43 مهاجرا على الأقل جراء انقلاب قارب قبالة سواحل تونس
غرق 43 مهاجرا على الأقل جراء انقلاب قارب قبالة سواحل تونس

2021-07-03

العراق: مقتل متظاهر في تجدد احتجاجات الكهرباء
العراق: مقتل متظاهر في تجدد احتجاجات الكهرباء

2021-07-03

الأكثر قراءة

سلوان: تسريب عقار بوادي حلوة لصالح مستوطنين... هكذا تمّ الأمر

سلوان: تسريب عقار بوادي حلوة لصالح مستوطنين... هكذا تمّ الأمر

2021-07-02
ضابط سابق في الشاباك: قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجوّل بحريّة

ضابط سابق في الشاباك: قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجوّل بحريّة

2021-07-02
توقيف 14 ضابطا وعنصرا أمنيًّا على خلفيّة اغتيال بنات

توقيف 14 ضابطا وعنصرا أمنيًّا على خلفيّة اغتيال بنات

2021-07-02
مسؤولون في وزارة الصحة: موجة كورونا رابعة بدأت تنتشر بالبلاد

مسؤولون في وزارة الصحة: موجة كورونا رابعة بدأت تنتشر بالبلاد

2021-07-02
بدء التطعيم بلقاح

بدء التطعيم بلقاح "موديرنا" وقيود مرتقبة منعا لانتشار الجائحة

2021-07-02