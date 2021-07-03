مصر تفتتح قاعدة عسكرية بحرية كبرى بجوار الحدود الليبية وبمشاركة بن زايد

افتتحت مصر، اليوم السبت، قاعدة عسكرية بحرية باسم "3 يوليو الجديدة" شمال غربي البلاد.

ووفق التلفزيون الرسمي بمصر "افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 ملايين متر مربع، بمنطقة جرجوب على البحر المتوسط".

وتقع منطقة جرجوب على البحر المتوسط بمحافظة مطروح أقصى شمال غربي مصر، المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قال قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، إن "القاعدة البحرية تدعم تأمين قناة السويس، وتحقيق الأمن البحري، ومنع الهجرة غير النظامية".

وبدورها، أوضحت صحيفة "الأهرام" الرسمية التابعة للدولة، أن "القاعدة البحرية تضم 74 منشأة عسكرية وعددا من ميادين التدريب، إضافة إلى مهبط طائرات، ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات، وآخر للتدريبات المشتركة".

بن زايد والسيسي (الأهرام)

وأضافت الصحيفة، أن القاعدة البحرية "تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الإستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري".

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، انطلقت فعاليات المناورة البحرية "قادر 2021" بقاعدة "3 يونيو الجديدة"، بحضور ولي عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وأوضحت أن المناورة "تقدمها تشكيل جوي، بقوة رفع من طائرات متعددة المهام (إف 16)؛ وتشكيل من اللانشات القتالية محملة بعناصر القوات الخاصة؛ لتنفيذ مهام الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بأسلحة مختلفة".

(الأهرام)

وتعد "3 يوليو الجديدة" هي ثالث قاعدة عسكرية كبرى يفتتحها السيسي منذ وصوله للحكم، بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية (شمالي غرب) وبرنيس العسكرية (جنوبي البحر الأحمر).

وخلال السنوات الماضية، كثفت مصر من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع العديد من دول العالم، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا والإمارات وسلطنة عمان والسودان.