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شرطة دبي: حريق ميناء "جبل علي" ناجم عن مواد قابلة للاشتعال

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 15:11

شرطة دبي: حريق ميناء "جبل علي" ناجم عن مواد قابلة للاشتعال
من الميناء اليوم (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال قائد شرطة دبي، عبد الله المري، إن حريق ميناء "جبل علي"، نجم عن مواد قابلة للاشتعال في عدد من حاويات سفينة، كانت تستعد للرسو قرب أحد أرصفة الميناء.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لفضائية "دبي"، مساء أمس الأربعاء، عقب ساعات على اندلاع حريق إثر انفجار بحاوية على سفينة بميناء جبل علي.

وقال المري: "المعلومات الأولية تشير أن الحريق اندلع على متن سفينة سعتها 130 حاوية، بعضها كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال".

وأكد أن "حاويات السفينة خالية من أية مواد مشعة أو متفجرات، وقد يكون الحريق بسبب احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة"، دون تفاصيل أكثر.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان الخميس، أن "الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي".

وأوضح أن "الحريق اندلع بعيدا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء، دون حدوث أي إصابات أو وفيات".

وأضاف البيان أن "سلطات الميناء تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية".

ولم تذكر السلطات الإماراتية حجم خسائر أو تأثير ذلك على حركة الملاحة.

وميناء جبل علي، يعد الأبرز بالإمارات، ويبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي.

وعاد الميناء للعمل بشكل طبيعي، صباح الخميس، بعد الحريق. ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن عاملين في الميناء، قولهم إن العمل عاد بشكل طبيعي كما كان قبل مساء الأربعاء، بعد الانتهاء من إطفاء الحريق خلال وقت مبكر اليوم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#شرطة دبي
#عبد الله المري
#ميناء جبل علي

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