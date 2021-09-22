الائتلاف الحكوميّ في المغرب يضمّ 3 أحزاب

أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف، عزيز أخنوش، أن الائتلاف الحكومي الذي تم تشكيله اليوم الأربعاء، يضمّ أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بالرباط جمع أخنوش، أمين عام "التجمع الوطني للأحرار" مع أمين عام "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، وأمين عام "الاستقلال"، نزار بركة.

وقال أخنوش إن "الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء وزراء تتمتع بالكفاءة والمسؤولية”، مضيفا أن الائتلاف الحكومي "سيعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف”.

بدوره قال وهبي، إن "مسؤولية التحالف (الائتلاف) كبيرة، لأن انتظار (آمال) المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات".

ودعا إلى "ضرورة توفر حكومة قوية ومنسجمة تعمل على جيع الأصعدة من أجل مستقبل أفضل"، مشددا على أن "المسؤولية الكبيرة تفرض علينا اختيار مسؤولين في المستوى".

وخلال الأيام القليلة الماضية، التقى أخنوش زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ضمن مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة.

وكلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" نتائج انتخابات برلمانية أجريت قبلها بيومين.

وحصل الحزب على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بحزبي "الأصالة والمعاصرة" 86، و"الاستقلال" 81، ثم "الاتحاد الاشتراكي" 35، و"الحركة الشعبية" وسط- 29، و"التقدم والاشتراكية" يسار-21‎، و"الاتحاد الدستوري" وسط- 18.

وحلّ حزب "العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.

ولا ينص دستور المغرب على مدة محددة لمشاورات تأليف الحكومة، التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.