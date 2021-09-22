  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

عون: "توقيع إسرائيل عقود تقييم للتنقيب عن الغاز والنفط يتناقض مع المفاوضات"

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 14:20

عون: "توقيع إسرائيل عقود تقييم للتنقيب عن الغاز والنفط يتناقض مع المفاوضات"
ميشيل عون (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: طارق طه

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن توقيع إسرائيل عقود تقييم تنقيب عن الغاز والنفط مع شركة أميركية قبالة حدود بلاده، يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر.

كلام عون، جاء خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا، في قصر بعبدا، بحسب بيان للرئاسة.

والأسبوع الماضي، منحت إسرائيل شركة "هاليبرتون" الأميركية، عقدا للقيام بعمليات تقييم للتنقيب عن النفط والغاز، في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

وذكر عون أن بلاده ملتزمة بتطبيق القرار 1701 والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية، والرغبة في استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

والقرار 1701‎، تبناه مجلس الأمن الدولي في آب/ أغسطس 2006، لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل، عقب الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" التي استمرت 33 يوما.

في الناقورة (أ ب)

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اتفاقا إطاريا للتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية لبلاده برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.

في سياق آخر، أبلغ عون المسؤولة الأممية نية بلاده بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وزاد: "بالتزامن مع هذه المفاوضات، سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة، وإعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي".

وتابع: "عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد (مع شركة "الفاريز آند مارسال" الدولية)، وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق".

والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.

بودكاست عرب 48

#ميشيل عون
#لبنان
#إسرائيل
#مسار المفاوضات غير المباشر
#التنقيب عن الغاز والنفط

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الائتلاف الحكوميّ في المغرب يضمّ 3 أحزاب
الائتلاف الحكوميّ في المغرب يضمّ 3 أحزاب

2021-09-22

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل نيكاراغوا
زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل نيكاراغوا

2021-09-22

سورية: ويلات إدلب تتفاقم بانتشار واسع لكورونا
سورية: ويلات إدلب تتفاقم بانتشار واسع لكورونا

2021-09-22

الأكثر قراءة

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

2021-09-21
دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

2021-09-21
النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

2021-09-21
السودان:

السودان: "انقلاب فاشل" في محاولة للسيطرة على مقر الإعلام الرسمي

2021-09-21
استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

2021-09-21