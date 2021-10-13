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ملاحَق بتهمة "المسّ بأمن الدولة": المؤرخ المغربيّ منجب يضرب عن الطعام لمنعه من السفر

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 23:50

ملاحَق بتهمة "المسّ بأمن الدولة": المؤرخ المغربيّ منجب يضرب عن الطعام لمنعه من السفر
المؤرخ المعطي منجب (أرشيفية - الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي، المعطي منجب، الملاحق بتهمتي "المس بأمن الدولة" و"غسل أموال"، أنه بدأ إضرابا عن الطعام، احتجاجا على "منعه" من السفر، الأربعاء.

وقال منجب في تدوينة عبر "فيسبوك"، إنه منع في مطار الرباط، "من السفر للاستشفاء بفرنسا"، حيث يتابع علاجا لمشاكل في القلب، موضحا أن حالته "ازدادت خطورة منذ سجني وما سبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقي وحق عائلتي".

ويحاكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة، حاليا أمام محكمة الاستئناف في قضية "مس بأمن الدولة ونصب"، أدين بسببها بالسجن عاما واحدا في المرحلة الابتدائية في كانون الثاني/ يناير، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015.

وصدر هذا الحكم في غياب منجب ومحاميه، إذ كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام الماضي بتهمة "غسل أموال". وهي تهمة يؤكد أنها تستند على الأفعال نفسها المنسوبة له في القضية الأولى.

وأشار منجب أيضا إلى أنه "اكتشف حجز السلطات على حسابه المصرفي وعلى سيارته عندما اضطر لبيعها"، مدينا "قرارات لا قانونية... أقول هذا رغم أن التهم كلها كيدية ومختلقة".

وسبق له أن خاض إضرابا عن الطعام دام 19 يوما أثناء اعتقاله، قبل أن ينال إفراجا موقتا في آذار/ مارس.

كما أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من حقوقيين في المغرب وخارجه.

وكانت لجنة التضامن معه جددت دعوتها "السلطات المغربية لإسقاط هذه التهم الباطلة التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير".

ويقول الناشط الحقوقي إنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات "بتضليل الرأي العام"، مؤكدة أنه يلاحق في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

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#المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي
#المعطي منجب
#المغرب
#إضراب عن الطعام

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