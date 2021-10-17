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السودان: "الميثاق الوطني" يواصل اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 13:41

السودان: "الميثاق الوطني" يواصل اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي
الخرطوم (الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: طارق طه

يواصل مئات السودانيين، اليوم الأحد، اعتصامهم المفتوح أمام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم؛ بدأه تيار "الميثاق الوطني"، أمس السبت، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها.

والتيار هو قسم من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019، وتمثل حاليا التيار المدني في الائتلاف الحاكم خلال المرحلة الانتقالية.

ورفع المعتصمون لافتات مكتوب عليها "من أجل استرداد ثورة الشعب، وتوسيع المشاركة السياسية"، و"جيش واحد.. شعب واحد"، و"تكوين المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية"، و"الثورة مستمرة والردة مستحيلة".

الخرطوم (الأناضول)

وحرصت لجان تنظيمية عند مداخل ميدان الاعتصام على إقامة حواجز أمنية لتفتيش المواطنين الوافدين، تخوفا من حمل أسلحة نارية، أو آلات حادة.

والسبت، احتشد آلاف السودانيين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، استجابة لدعوة أعلنها تيار "الميثاق الوطني" للتظاهر بهدف المطالبة بـ"استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية".

وفي 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" إعلانا سياسيا في الخرطوم بعنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية".

هذا الإعلان أثار حفيظة قوى أخرى في إعلان "الحرية والتغيير" التي ردت بإعلان "الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير"، خلال احتفال بالخرطوم في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

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#السودان
#الخرطوم
#اعتصام أمام القصر الرئاسي

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